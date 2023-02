Na informativnem dnevu na novomeški gimnaziji precejšnje zanimanje bodočih dijakov

Novo mesto, 17. februarja - Na informativnem dnevu na Gimnaziji Novo mesto so bodoči dijaki dodobra napolnili tamkajšnjo šolsko telovadnico. Nekateri so prišli sami, drugi v spremstvu staršev. Najprej so jim predstavili nekaj splošnih informacij o šoli, nato so se odšli v učilnice, kjer so dobili podrobnejše informacije o posameznih programih.