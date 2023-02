Psihologija eden izmed najbolj zaželenih študijev

Ljubljana, 15. februarja - Univerzitetni študij psihologije v Ljubljani in Mariboru se s študijskim letom 2023/24 povečuje za skupaj 45 vpisnih mest. Podatki o velikem obisku dijakov na informativnih dnevih kažejo, da je to eden izmed najbolj zaželenih študijev. Ljubljanska filozofska fakulteta je vrsto let razpisovala 60 mest, čeprav je zanimanja za ta študij dvakrat več.