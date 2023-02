Evropski parlament pozval k ustanovitvi neodvisnega organa za etiko

Strasbourg, 16. februarja - Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, ki ga v zadnjih mesecih pretresa obsežen korupcijski škandal, so danes ponovno pozvali k ustanovitvi neodvisnega organa za etiko in krepitvi integritete institucij EU. V ta namen so sprejeli dve resoluciji o vprašanju preglednosti in integritete pri odločanju v EU.