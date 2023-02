V Bruslju v zvezi z afero Katargate pridržali belgijskega evroposlanca

Bruselj, 10. februarja - Belgijska policija je danes pridržala belgijskega poslanca Evropskega parlamenta Marca Tarabello, potem ko je v okviru preiskave korupcijskega škandala o podkupovanju s strani Maroka in Katarja preiskala njegov bančni sef. Pozneje so v Italiji prijeli še enega evroposlanca, domnevno vpletenega v škandal, in sicer Italijana Andrea Cozzolina.