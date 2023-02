Evropski parlament potrdil odvzem imunitete dvema poslancema

Bruselj, 2. februarja - Evropski parlament je danes potrdil odvzem imunitete dvema evroposlancema, Belgijcu Marcu Tarabelli in Italijanu Andrei Cozollinu, ki sta bila tarča belgijske preiskave domnevnega podkupovanja s strani Katarja in Maroka. Belgijske oblasti so v okviru preiskave sicer priprle še štiri ljudi, so sporočili iz Evropskega parlamenta.