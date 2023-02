V romunskem Temišvaru odprtje EPK

Temišvar, 17. februarja - V romunskem Temišvaru se danes začenja odprtje Evropske prestolnice kulture (EPK). Otvoritveni konec tedna bo ponudil koncerte, nastop akrobatov in razstave. V Temišvaru so za moto EPK izbrali Shine your light - Light up your city! Snovalci programa želijo v mestu, kjer živi več različnih narodnosti, osvetliti predvsem tradicionalno raznolikost.