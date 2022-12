Grško mesto Elevzina želi z EPK ponovno zablesteti

Atene, 29. decembra - Grško mesto Elevzina bo leta 2023 nosilo naziv Evropska prestolnica kulture (EPK). V antiki je bilo znano po misterijih, ki so sloneli na mitu o Demetri in Perzefoni, v 19. in zgodnjem 20. stoletju bilo eno najpomembnejših industrijskih središč v Grčiji, pozneje je doživelo zaton. Kot nosilec naziva EPK želi ponovno zablesteti.