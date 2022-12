Temišvar druga romunska Evropska prestolnica kulture

Temišvar, 30. decembra - Romunski Temišvar bo v letu 2023 ena od treh Evropskih prestolnic kulture (EPK). Snovalci programa želijo v mestu, kjer živi več različnih narodnosti, osvetliti predvsem tradicionalno raznolikost. Za moto EPK so izbrali Shine your light - Light up your city!, kot eden od vrhuncev pa je napovedana razstava romunskega kiparja Constantina Brancusija.