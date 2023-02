Projekt deinstitucionalizacije CUDV Črna na Koroškem v zadnji tretjini izvajanja

Ravne na Koroškem, 16. februarja - Projekt deinstitucionalizacije Centra za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna je v zadnji tretjini izvajanja in se bo letos zaključil. Predvidoma do konca poletja bodo iz osrednje stavbe v Črni preselili okoli sto uporabnikov v 19 novih stanovanjskih enot po Koroški, je ob današnjem posvetu o tem povedala direktorica CUDV Črna Dalja Pečovnik.