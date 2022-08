V Črni o zaposlitvenih možnostih za osebe z motnjami v duševnem razvoju

Črna na Koroškem, 24. avgusta - Z namenom osvetliti zakonodajne možnosti zaposlovanja oseb z motnjami v duševnem razvoju in izmenjati izkušnje glede njihovega vključevanja na trg dela so v Črni na Koroškem pripravili posvet, na katerem so danes ugotavljali, da obstaja veliko dobrih praks, hkrati pa tudi številne ovire na poti do zaposlitve oseb, ki imajo omejitve.