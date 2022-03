Minister Janez Cigler Kralj na Koroškem o aktualnih naložbah resorja

Slovenj Gradec/Dravograd, 16. marca - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj se danes mudi na Koroškem, kjer se seznanja z aktualnimi regijskimi naložbami v okviru resorja, ki ga vodi. Nosilca trenutno največjih tovrstnih naložb v regiji sta Koroški dom starostnikov Črneče in Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem.