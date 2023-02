Vlada za javno obravnavo pri presojanju ustavnosti novele zakona o RTVS

Ljubljana, 15. februarja - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela predlog za razpis javne obravnave in za zaslišanje prič in izvedencev v postopku za oceno ustavnosti novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) in ga bo posredovala ustavnemu sodišču. Ustavno pobudo je vložilo več vodilnih na zavodu s prvopodpisanim predsednikom programskega sveta Petrom Gregorčičem.