Cene luksuznih nastanitev in kampov na hrvaški obali letos za petino višje

Zagreb, 15. februarja - Rezervacije za najem luksuznih vil so v polnem teku že od decembra, čeprav so cene za letošnjo turistično sezono za okoli 20 odstotkov višje kot lani, piše hrvaški časnik Poslovni dnevnik. Cenike dnevnih kampiranj za to poletno sezono so objavili tudi kampi na hrvaški obali, kjer bodo cene prav tako za približno petino višje.