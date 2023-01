Hrvaško lani po prvi oceni obiskalo 19 milijonov turistov

Zagreb, 2. januarja - Hrvaško je leta 2022 po prvih ocenah obiskalo 18,9 milijona turistov, ki so ustvarili 104,8 milijona nočitev. To v primerjavi z letom 2021 predstavlja velik skok in že skoraj dosega ravni, ustvarjene v predcovidnem letu 2019. Največ nočitev so ustvarili gosti iz Nemčije, sledili so Slovenci in Avstrijci.