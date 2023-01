V hrvaški Istri za praznike okoli 30.000 gostov

Pulj, 1. januarja - Med božičnimi in novoletnimi prazniki se v hrvaški Istri mudi okoli 30.000 gostov, ki naj bi skupno opravili med 90.000 in 100.000 nočitev, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. To je za 20 odstotkov več nočitev kot med lanskimi prazniki, ki jih je zaznamovala epidemija covida-19. Med gosti prevladujejo Slovenci, Italijani, Avstrijci in Nemci.