Intereuropa z novimi nadzorniki

Koper, 14. februarja - Delničarji Intereurope na čelu z državno Pošto Slovenije so na današnji skupščini prenovili nadzorni svet koprskega logista. Odpoklicali so Karmen Lebe Grajf, Sebastijana Gostenčnika in Gregorja Koreneta, za nadzornike pa za štiriletno obdobje imenovali prvega moža Pošte Marka Cegnarja, Ivano Vrviščar, Slavka Ovčino in Boruta Vujčiča.