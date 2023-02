Damijan Vajs se poslavlja od vodenja Intereurope

Koper, 9. februarja - Po nekaj več kot letu dni se od vodenja koprskega logista Intereuropa, ki je v lasti državne Pošte Slovenije, poslavlja Damijan Vajs. Nadzorniki so se danes seznanili z njegovo odstopno izjavo in jo sprejeli. Družbo bo vodil do imenovanja nove uprave oziroma najdlje do 3. junija, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz družbe.