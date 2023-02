V Fotografskem muzeju Maribor projekt Primoža Krašne

Maribor, 15. februarja - V Fotografskem muzeju Maribor danes odpirajo razstavo Ne obstajam!. To je večletni fotografski projekt mariborskega umetnika, striparja in fotografa Primoža Krašne, ki fotografijo v svojih delih povezuje z drugimi likovnimi področji, predvsem risbo. Projekt sestavlja več fotografskih ciklov in je zasnovan kot potujoča razstava.