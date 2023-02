V Galeriji Jakopič razstava na temo vode in globalnih vprašanj

Ljubljana, 14. februarja - V Galeriji Jakopič se nocoj odpira razstava Valovanje: Vizualni dnevnik vode, ki skozi krovno tematiko vode odstira globlje, niansirane, nadnacionalne povezave v svetu in raziskuje globalna vprašanja podnebne krize, človeškega bivanja in družbene neenakosti, ter hkrati preizprašuje prakse galerijskih postavitev. Razstava bo na ogled do 4. junija.