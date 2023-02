Retrospektiva in razstava scenskih fotografij Svena Nykvista v kinoteki

Ljubljana, 14. februarja - Ob nedavni stoletnici rojstva Svena Nykvista bodo v Slovenski kinoteki v retrospektivi, ki bo potekala vse do 26. marca, predstavili avtorjevo zgodnje ustvarjanje, izpostavili vrhunce njegovega sodelovanja z Ingmarjem Bergmanom in predstavili nekaj njegovih filmov. Retrospektivo bodo odprli z drevišnjima projekcijama Klica in Mostu iz vzpenjalk.