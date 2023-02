Moldavija iz varnostnih razlogov začasno zaprla zračni prostor

Kišinjov, 14. februarja - Moldavija je danes iz varnostnih razlogov začasno zaprla svoj zračni prostor, so sporočile tamkajšnje oblasti, pri čemer več podrobnosti niso navedle. V zadnjih dneh je sicer prišlo do zaostritve odnosov med Kišinjovom in Moskvo, potem ko je moldavska predsednica Maia Sandu Rusijo obtožila načrtovanja državnega udara v Moldaviji.