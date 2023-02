Rusija zanika načrtovanje državnega udara v Moldaviji

Moskva/Kišinjov, 14. februarja - Obtožbe Moldavije, da Rusija s pomočjo saboterjev načrtuje nasilno strmoglavljenje proevropske moldavske vlade, so popolnoma neutemeljene, so danes sporočili iz Moskve. S tem so se odzvali na ponedeljkovo izjavo moldavske predsednice Maie Sandu, ki je Rusijo obtožila, da namerava v nekdanji sovjetski republiki izvesti državni udar.