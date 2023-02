Moldavija obsodila izjavo Lavrova, da postajajo naslednja Ukrajina

Kišinjov, 2. februarja - Moldavske oblasti so danes obsodile izjavo ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova, ki je opozoril, da bo Zahod Moldavijo spremenil v "novo protirusko državo" po vzoru Ukrajine. Ob tem so Moskvo pozvale, naj sprejme njihovo odločitev za vstop v Evropsko unijo, saj so se za to odločili njihovi prebivalci, poroča nemška tiskovna agencija dpa.