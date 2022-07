V Ljubljani se širi ponudba za izposojo električnih skirojev

Ljubljana, 20. julija - V Ljubljani si bo odslej možno izposoditi tudi Boltove električne skiroje. Sprva jih bo na voljo 300, bodo pa njihovo število prilagajali potrebam, so napovedali v podjetju. Bolt je sicer že prisoten v več kot 400 mestih po Evropi in Afriki in ima okoli 100 milijonov uporabnikov.