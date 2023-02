Anonimni klic o podtaknjeni bombi trenutno prekinil delo sodišča

Ljubljana, 14. februarja - V sodni stavbi na Tavčarjevi ulici so nekaj pred 9. uro prejeli anonimni klic, da je v prostorih sodišča podtaknjena bomba. Policisti so zaradi najave možnosti, da je prisoten nevaren predmet, ravnali po ustaljenem postopku, zavarovali in izpraznili prostore, opravili pregled stavbe ter onemogočili dostop. Sodišče trenutno ne posluje.