Najava podtaknjene bombe v sodni stavbi v Ljubljani

Ljubljana, 31. januarja - V sodni stavbi v Tavčarjevi ulici v Ljubljani so nekaj po 11. uri prejeli anonimni klic, da je v prostorih sodišča podtaknjena bomba. Policisti so zaradi najave možnosti, da je prisoten nevaren predmet, zavarovali in izpraznili prostore sodišča ter onemogočili dostop. Sodišče trenutno ne posluje, so objavili na spletni strani okrožnega sodišča.

To je v zadnjem obdobju že tretji tovrstni dogodek. Podobna primera sta se zgodila novembra lani in v začetku letošnjega leta. Policisti so po anonimnem klicu o podtaknjeni bombi prav tako zavarovali in izpraznili prostore ter opravili pregled stavbe. Pri tem so ugotovili, da gre za lažno najavo, so še pojasnili.