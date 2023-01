Berlinale bo odprl film Rebecce Miller She Came to Me

Berlin, 11. januarja - Letošnji 73. filmski festival v Berlinu se bo 16. februarja začel s svetovno premiero ameriške produkcije She Came to Me. Romantično komedijo je režirala Rebecca Miller, ki je napisala tudi scenarij. Zanjo je angažirala mednarodno prepoznavne igralce, kot so Peter Dinklage, Marisa Tomei, Joanna Kulig, Brian d'Arcy James in Anne Hathaway.