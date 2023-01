Berlinale bo počastil direktorico fotografije Caroline Champetier

Berlin, 31. januarja - Filmski festival v Berlinu bo počastil francosko direktorico fotografije Caroline Champetier, so sporočili z Berlinala. Na letošnji izdaji, ki se bo začela 16. februarja, bo prejela festivalsko kamero, s katero se poklonijo osebnostim in institucijam, ki so zaslužne za edinstven prispevek k filmu in so povezane s tem festivalom.