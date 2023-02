Zaradi tropske nevihte na Novi Zelandiji brez elektrike 58.000 gospodinjstev

Auckland, 13. februarja - Zaradi tropske nevihte Gabrielle z močnim vetrom in dežjem, ki je danes dosegla Novo Zelandijo, je brez elektrike ostalo 58.000 gospodinjstev, večinoma na Severnem otoku, odpovedali so več sto letov. Izredne razmere so razglasili v devetih regijah Severnega otoka, na katerem živi skoraj tretjina od 5,1 milijona prebivalcev te otoške države.