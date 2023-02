Obrambna ministra Slovenije in Avstrije za krepitev obrambnega in vojaškega sodelovanja

Ljubljana, 13. februarja - Obrambni minister Marjan Šarec in avstrijska kolegica Klaudia Tanner sta se danes v Ljubljani zavzela za krepitev sodelovanja na obrambnem in vojaškem področju, pa tudi na področju zaščite in reševanja, zlasti pri obvladovanju naravnih nesreč. Ob tej priložnosti se je Šarec znova zahvalil Avstriji za pomoč pri spopadanju s požari lani na Krasu.