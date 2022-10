V Galeriji Jakopič fotografske replike Bojana Radoviča

Ljubljana, 26. oktobra - V Galeriji Jakopič so v torek odprli razstavo novomeškega fotografa Bojana Radoviča. Razstava z naslovom Replika združuje 18 njegovih ciklov, ki se povezujejo z naslovom bodisi po vsebini ali po konceptu nastajanja fotografij. Postavitev zaobjema zadnjih 15 let njegovega dela v tej umetnosti. Na ogled bo do 22. januarja 2023.