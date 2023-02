Vodja Galerije Jakopič Marija Skočir za STA: Fotografija je imela skozi vso zgodovino zapleten odnos s seboj in umetnostjo

pogovarjala se je Tatjana Zemljič

Ljubljana, 11. februarja - Galerija Jakopič letos obeležuje 15 let delovanja, zasnovanega na programski viziji iz leta 2008, ko je postala ena osrednjih galerij javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML). Vodja galerije Marija Skočir je v pogovoru za STA obudila spomin na začetke in osredotočenost galerije na fotografijo ter o moči slednje v današnjem času.