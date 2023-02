Iz pripora izpustili enega od priprtih v okviru afere Katargate

Bruselj, 6. februarja - Iz preiskovalnega pripora v Belgiji so v petek izpustili enega od štirih priprtih v okviru belgijske preiskave korupcijskega škandala Katargate v Evropskem parlamentu. Izpustili so nekdanjega vodjo nevladne organizacije No Peace Without Justice Niccola Figa-Talamanco, ki so ga s položaja odstavili po aretaciji v okviru afere decembra lani.