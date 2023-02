ZN: Po potresu v Siriji brez strehe nad glavo do 5,3 milijone ljudi

Ženeva, 10. februarja - Po uničujočem ponedeljkovem potresu, ki je prizadel jugovzhod Turčije in severozahod Sirije, je v Siriji brez strehe nad glavo ostalo do 5,3 milijone ljudi, so danes sporočili ZN. Ob tem so opozorili, da gre za ogromno število, ki se nanaša na že tako množično razseljeno prebivalstvo zaradi več kot desetletja trajajoče državljanske vojne.