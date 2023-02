Sirija odobrila dostavo mednarodne pomoči na območja pod nadzorom upornikov

Alep, 10. februarja - Sirski predsednik Bašar al Asad je danes prvič po ponedeljkovih potresih, ki so zahtevali več kot 22.000 življenj, od tega najmanj 3377 v Siriji, obiskal prizadeto mesto Alep. Zaradi posledic potresa je Sirija v provincah Alep, Idlib, Latakija in Hama razglasila izredne razmere in odobrila dostavo pomoči na območja pod nadzorom upornikov.