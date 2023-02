Po potresih v Turčiji in Siriji ZN potrebuje sredstva za pomoč skoraj milijonu ljudi

Gaziantep/Alep/Rim, 10. februarja - Svetovni program za hrano je danes sporočil, da za zagotovitev hrane za 874.000 ljudi, ki so bili prizadeti v močnih potresih na jugu Turčije in severozahodu Sirije, potrebujejo 77 milijonov ameriških dolarjev. Gre za 284.000 razseljenih v Siriji in 590.000 v Turčiji, od katerih je 45.000 beguncev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.