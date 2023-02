Informacijski pooblaščenec za članico sveta RTVS imenoval Špelo Stare

Ljubljana, 10. februarja - Nekateri upravičenci za imenovanje člana v svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS), ki mora biti v skladu z novelo zakona o RTVS ustanovljen do 26. februarja, so člana že izbrali, Informacijski pooblaščenec pa je tudi objavil ime. Na predlog Društva novinarjev Slovenije so izbrali generalno sekretarko tega društva Špelo Stare, so sporočili.