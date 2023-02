Ministri EU pred vrhom voditeljev za skupno rešitev na področju migracij

Bruselj, 6. februarja - Ministri EU za evropske zadeve so se danes v Bruslju strinjali, da je treba na področju migracij poiskati skupno rešitev, ki bo temeljila na solidarnosti in enotnosti, je po zasedanju povedala švedska ministrica Jessika Roswall. Ministri so v luči priprav na vrh voditeljev govorili tudi o konkurenčnosti gospodarstva in Ukrajini.