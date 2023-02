Svet za konkurenčnost na neformalnem zasedanju o vlogi odprte znanosti

Stockholm, 9. februarja - Ministri, pristojni za raziskave, so v Stockholmu zaključili neformalno zasedanje, na katerem so razpravljali o odprti znanosti in raziskovalnih infrastrukturah. Srečanja se je udeležil tudi minister Igor Papič, ki je govoril o vlogi odprte znanosti v prenovljenem slovenskem zakonodajnem okviru za raziskave in inovacije.