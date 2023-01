Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani poudarja pomen znanstvenoraziskovalnega dela

Ljubljana, 27. januarja - Znanstvenoraziskovalno delo je temelj delovanja Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani (UL), so v četrtek na strateški razvojni konferenci fakultete poudarili njeni predstavniki. Med drugim so predstavili raziskovalne platforme, ki so jih zasnovali kot odgovor na sodobne gospodarske izzive, in novo nastali odprti laboratorij Peskovnik.