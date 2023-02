V februarju bo na razdelilna mesta dobavljenih 640 ton hrane

Ljubljana, 9. februarja - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo februarja v okviru operativnega programa za hrano in osnovno materialno pomoč partnerskim organizacijam Rdeči križ in Karitas dobavilo 640 ton prehrambnih izdelkov za socialno in materialno najbolj ogrožene osebe, so zapisali na spletni strani ministrstva.