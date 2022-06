Druga dobava prehrambenih izdelkov za najbolj ogrožene že na razdelilnih mestih

Ljubljana, 15. junija - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v okviru programa najbolj ogroženim drugič v tem letu dobavilo 372 ton različnih prehrambenih izdelkov, so sporočili z ministrstva. Prehrambene izdelke bosta partnerski organizaciji, Slovenska karitas in Rdeči križ Slovenije, dostavili na razdelilna mesta.