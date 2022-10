Ministrstvo v skladišča Karitasa in Rdečega križa dobavilo 419 ton hrane

Ljubljana, 18. oktobra - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v skladišča partnerskih organizacij, Rdečega križa Slovenije in Slovenske karitas, dobavilo 419,5 tone prehrambenih izdelkov, kot so mleko, riž, moka, olje, konzervirana zelenjava, testenine, so zapisali na ministrstvu. Prehrana je že na razdelilnih mestih obeh organizacij.