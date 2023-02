Februarja na čakanju nekaj deset zaposlenih v Talumu

Kidričevo, 9. februarja - Med 40 in 70 zaposlenih v kidričevskem Talumu so začasno napotili na čakanje na delo na domu, pri čemer podjetje računa na povrnitev sredstev s strani države na podlagi zakona o pomoči gospodarstvu zaradi energetske krize. Kot pojasnjuje prvi mož Taluma Marko Drobnič, so se za to odločili zaradi manjšega povpraševanja v proizvodnji drogov.