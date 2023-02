Potres v Turčiji in Siriji zahteval več kot 5000 življenj

Gaziantep, 7. februarja - V katastrofalnih potresih, ki so v ponedeljek prizadeli območje na jugovzhodu Turčije blizu meje s Sirijo, je po najnovejših podatkih umrlo več kot 5000 ljudi, od tega najmanj 3419 v Turčiji in 1602 v Siriji, so danes sporočili uradniki in zdravstveni organi obeh držav. Iskalne in reševalne akcije se medtem nadaljujejo.