Tudi Unicef v zbiranje pomoči za žrtve potresov v Turčiji in Siriji

Ljubljana/Celje, 7. februarja - Po dveh uničujočih potresih in več sto popotresnih sunkov, ki so prizadeli sever Sirije in jugovzhod Turčije, je ogroženih na tisoče otrok in družin, opozarja Sklad ZN za otroke (Unicef). Unicef Slovenija sicer zbira sredstva za najnujnejšo pomoč. Podporo in pomoč prebivalcem partnerskega mesta Gaziantep je medtem danes zagotovil župan Celja.