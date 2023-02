Katastrofalen potres v Turčiji in Siriji zahteval več kot 2600 življenj

pripravila Vesna Rojko in Robert Petrovič

Gaziantep/Damask/Ljubljana, 6. februarja - Jugozahod Turčije in Sirijo je danes prizadel katastrofalnem potres z magnitudo 7,8, ki je po začasnih podatkih zahteval več kot 2600 življenj, 1651 v Turčiji in tisoč v Siriji. Poškodovanih je več kot 13.000 ljudi, večina v Turčiji, pod ruševinami jih je še več tisoč. V Turčiji so razglasili sedemdnevno žalovanje.