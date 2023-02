Šojgu svari pred nepredvidljivo eskalacijo vojne v Ukrajini

Moskva, 7. februarja - Ruske sile uspešno napredujejo v bližini ukrajinskih mest Bahmut in Vugledar, je danes dejal ruski obrambni minister Sergej Šojgu in Zahod posvaril pred okrepljenimi dobavami orožja Kijevu. Prepričan je, da dobave težkega orožja vlečejo članice Nata v konflikt, kar bi po njegovih besedah lahko privedlo do nepredvidljive eskalacije.