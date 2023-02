Turčija eno od potresno najbolj nemirnih območij na svetu

Ankara, 6. februarja - Turčija se nahaja na več prelomnicah, med evrazijsko in afriško tektonsko ploščo, in je zato med potresno najbolj aktivnimi območji na svetu. Samo lani so turški seizmologi zaznali več kot 22.000 potresnih sunkov. Nočni potres z magnitudo 7,8 je po jakosti enak potresu leta 1939, v katerem je umrlo okoli 33.000 ljudi.