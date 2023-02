Potres v Turčiji in Siriji smrtonosen zaradi več razlogov

Pariz, 6. februarja - Močan potres z magnitudo 7,8, ki je danes prizadel Turčijo in Sirijo, je bil po mnenju strokovnjakov še posebej smrtonosen in uničujoč zaradi kombinacije različnih dejavnikov, kot so čas, lokacija, slaba konstrukcija porušenih stavb in dejstvo, da gre za razmeroma mirno prelomnico, poroča francoska tiskovna agencija AFP.